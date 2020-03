Der Internationale Frauentag am 8. März beginnt im Grazer Schauspielhaus schon am Vorabend: Am 7. März gibt es die Lange Nacht mit Performances, Lesungen und Clubbing.

0803 statt 0815: Auch in Graz sind Feierlichkeiten zum Frauentag geplant © APA/AFP/MARK RALSTON

Der Internationale Frauentag am 8. März beginnt im Grazer Schauspielhaus schon am Vorabend: Am 7. März gibt es die Lange Nacht mit Performances, Lesungen und Clubbing. 27 Organisationen haben sich heuer unter dem Motto "0803 statt 0815 - Internationaler Frauentag" zusammengeschlossen, um gemeinsam Projekte zu verwirklichen. Im Mittelpunkt steht neben der Langen Nacht die Demonstration am 8. März.