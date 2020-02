Nachtkritik Theater an der Wien"Egmont"-Uraufführung als Echo der Beethoven-Zeit

Das Theater an der Wien feiert beim Beethoven-Jahr 2020 natürlich mit. Erfreulicherweise nicht nur mit Musik Beethovens, sondern auch mit Zeitgenössischem: Christian Josts Oper "Egmont" wurde am Montagabend uraufgeführt. Und fand eher freundlichen als begeisterten Beifall.

Egmont (Edgaras Montvidas) und der Quälgeist der Niederlande Alba (Bo Skovhus) © Theater an der Wien/Rittershaus

Die Idee ist goldrichtig: Man muss das Beethoven-Jubeljahr auch mit Zeitgenössischem würdigen. Für sein Auftragswerk fürs Theater an der Wien knüpfen Komponist Christian Jost und Librettist Christoph Klimke auf mehreren Ebenen an Beethoven an: Goethes Tragödie "Egmont" hat auch Beethoven vertont, allerdings als Schauspielmusik. Die politische Dimension, die diesen Stoff stark prägt, zählt zu den Leitmotiven von Beethovens Kunst- und Gesellschaftsideen. Jost hat die Besetzung von Beethovens "Egmont"-Musik übernommen und Klimke verschränkte Goethes Handlungen mit poetischen Passagen, für die er sich von Zitaten aus Beethovens Brief an die "Unsterbliche Geliebte" inspirieren ließ.