Auf eines kann man sich verlassen: Auf die negativen Reaktionen des Wiener Premierenpublikum, wenn die Regie sich an einem seiner geliebten Hauptstücke des Repertoires vergreift. "Leonore", also die Urfassung von Beethovens "Fidelio" zog den Zorn auf sich.

Katrin Röver und Benjamin Bruns in Beethovens "Leonore" © Michael Poehn/Staatsoper

Die Regie von Amélie Niermayer war gar nicht so bilderstürmerisch. Sie spaltete die Titelfigur in zwei Darstellerinnen (Sängerin Jennifer Davis und Schauspielerin Katrin Röver), um die inneren Konflikte und Zweifel der Titelfigur explizit auf die Bühne zu bringen, was weniger abwegig ist, als die Lösung, die die Regisseurin zum Finale aufbietet. Sie versagt dem idealisierten Ehepaar Leonore und Florestan ein Happy-End. Niermayer lässt Leonore beim Rettungsversuch sterben, und das Deus-Ex-Machina-Finale im Glitter- und Glitzerlook ist nur ein Wunschtraum, den ihre Agonie gebiert.