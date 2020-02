Facebook

Feurig bunt und ziemlich nass: In Rijeka hat der "Hafen der Vielfalt" eröffnet © APA/AFP/DENIS LOVROVIC

Die kroatische Hafenstadt Rijeka hat am Samstagabend sein Kulturhauptstadt-Jahr mit einer "Opera Industriale", einem Spektakel aus Sound und Licht inmitten des Hafenareals eröffnet. Mehr als 200 Performer erweckten den ganzen Abend lang zusammen mit dem Publikum sowie mit Musik, Lärm und Lichteffekten den Sound der Industrie, um damit die Geschichte und Identität der Stadt zu ehren.

Die am Pier gelegene Hauptbühne stand am Vormittag umringt von Hafenkränen noch leer und still. Viel lebendiger war es trotz trübem Wetter und abwechselndem Nieselregen hingegen in der Stadtmitte, wo die Atmosphäre des Jahres als Europäische Kulturhauptstadt - den Titel trägt man gemeinsam mit dem irischen Galway - bereits angekommen war. Nicht nur wegen rot-weißen Flaggen und Schildern mit dem offiziellen Kulturhauptstadt-Logo sowie bunten Bändern des alljährigen Faschingskarnevals, sondern auch wegen zahlreicher Events, die ab dem Morgen an diversen Plätzen der Innenstadt stattfanden.

Die mehr als 70 Programmpunkte an über 30 verschiedenen Standorten begannen bereits tagsüber. Bürger, die ihre üblichen Samstagsbesorgungen erledigten, hielten an, um dem Geschehen auf den Bühnen, die auf größeren und kleineren Plätzen, vor Lokalen und sogar auf dem Marktplatz aufgestellt sind, zuzuhören. Andere suchten mit roten Programmblättern, die überall in der Stadt ausgeteilt werden, gezielt die Veranstaltungsorte.

Kulturhauptstadt Rijeka: Rijeka feiert Auftakt des Kulturjahres Auf der Hauptstraße "Korzo" waren schon tagsüber Kunstinstallationen zu bestaunen. AFP Play it loud: Izet Medosevic und seine Band heizten die Menge an. AFP Auch auf dem historischen Fischmarkt von Rijeka wurde Musik gemacht. AFP Krönung: Am Abend gab es ein Feuerwerk über dem Hafen. AFP Prachtvoll: Die Show am Wasser. AFP 200 Performer wirkten an dem Eröffnungsspektakel von Rijeka mit. AFP Die Stadt in Feierstimmung. AP Eine 232 Meter lange Zeittafel zeichnet Rijekas Geschichte der letzten 116 jahre nach. AFP Auch am Hafen ist alles bereit für die große Sause. AP Publikumsmagnet: die optischen Effekte im Spiegeldreieck auf dem "Korzo". AFP 1/10

Um Punkt zwölf Uhr ging der Zähler auf einer Metallskulptur, die seit vergangenem Jahr die Tage bis zur Eröffnung abzählte, auf null - zur gleichen Zeit ertönte die Europahymne, gesungen von einem Pensionistenchor. Beim Eröffnungsspektakel in Hafen und Nationaltheater war Österreich durch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) vertreten.

Angekündigt war auch, große Kulturparty nach der eineinhalbstündigen Eröffnungsfeier in Pubs und Clubs bis in die frühen Morgenstunden fortzusetzen. Im gesamten Kulturhauptstadt-Jahr, in dem die Adriametropole sich als "Hafen der Vielfalt" präsentieren will, sind mehr als 600 Veranstaltungen und 250 Projekte geplant, die insgesamt vier Millionen Besucher anziehen sollen. Das Programm, aufgeteilt in sieben Richtungen, beschäftigt sich mit drei Hauptthemen: Wasser, Arbeit und Migration.

Auch Galway eröffnet

Zum Vergleich: Neben Rijeka ist auch das ehemalige irische Fischerdorf Galway seit Samstag Europäische Kulturhauptstadt 2020. Bis nächstes Jahr widmen sich fast 2000 Veranstaltungen den Themen Sprache, Landschaft und Migration. Galway hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer vor allem bei Studenten beliebten Stadt mit 80.000 Einwohnern gemausert.

Die Feierlichkeiten zur Eröffnung finden in Irland an mehreren Orten bis zum 7. Februar statt und orientieren sich am keltischen Kalender. Das Programm von Galway, das als Hochburg für die traditionelle irische Musik gilt, steht unter dem Motto "Let the Magic In" (etwa: "Lass' den Zauber rein"). Gaukler, Tänzer und Freudenfeuer gehören zu den Eröffnungszeremonien in der ersten Woche.