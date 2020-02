Premierenkritik Wajdi Mouawads "Vögel" am Grazer Schauspielhaus: Die Politik von Liebe und Lügen

Facebook

"Vögel" von Wajdi Mouawad in Graz: magische Bilder © SSH/Lex Karelly

So überwältigend und so unbedingt ist die Liebe, die da in einer New Yorker Uni-Bibliothek beginnt, dass man gleich Übles fürchtet: Kann das ein gutes Ende nehmen mit den beiden, mit dem Genetiker Eitan und der Historikerin Wahida, sie Araberin, er Jude? Als er seiner Familie eröffnet, dass er Wahida heiraten will, flippt sein frommer Vater David völlig aus: Als Abkömmling von Holocaust-Überlebenden, argumentiert er, habe Eitan die Pflicht, gefälligst den Fortbestand seines Volkes abzusichern.