Urbanismus: Unter dem Generalmotto „Wie wir leben wollen“ sind fünf Themencluster subsumiert, darunter „Urbanismus“. Mit Aspekten der Stadtplanung und -entwicklung beschäftigt sich u. a. La Strada. Die Festival-Organisation wird mit drei Teilprojekten „in Stadtquartiere der Zukunft vordringen und neue urbane Lebensräume zur großen Bühne der Stadt machen“, etwa auf dem Reininghausareal.

Digitale Lebenswelten: Nur eines von vielen Beispielen für eine digitale Zukunft: Das Klangforum Wien, Garant für das Ungewöhnliche und für happy new ears, bietet mit der Reihe „Happiness-Seriousness/A counterpoint“ im Juni interdisziplinäre Konzerte, zehn Kammermusikkonzerte und

50 Tête-à-Têtes über Skype. Dabei werden Wohnzimmer zu Bühnen verwandelt und via Social Media intime Räume zwischen Interpreten und Rezipienten hergestellt.

Soziales Miteinander: Wie ein Miteinander gelingt, unterstreicht zum Beispiel Isop: Die Gesellschaft für innovative Sozialprojekte will „Graz als Stadt der vielfältigen Zukunft“ sehen und zeigen, wie man „Ohne Angst verschieden sein“ kann. Dazu schafft man das Jahr über Zukunftswerkstätten und öffentliche Räume der kreativen Begegnung, die zu Gesprächsrunden, Diskursen und Interventionen einladen.

Umwelt und Klima: Stadt und Natur, (k)ein Widerspruch: Das will u. a. der poetisch-sinnliche Beitrag der Grazer Klangkünstlerin Elisabeth Harnik demonstrieren. In Kooperation mit der Architektin Milena Stavric und der Akustikerin Jamilla Balint stellt sie im Augarten einen „Humming Room“ auf: Von Mai bis Oktober kann man dort Bienen summen hören in einer begehbaren Wabe, die am Ende zu Insektenhotels mutiert.

Arbeit von morgen: Ausblick braucht immer auch Rückblick: Beides vollzieht etwa das Rechercheprojekt „Das unsichtbare Handwerk“. Der Verein Annenviertel und das Wiener Eintagsmuseum gehen durch Vermittlungsformate wie Stadtspaziergänge und Workshops den individuellen Geschichten von Handwerksbetrieben im Annenviertel nach und setzt diese in Beziehung zur baulichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bezirke Gries und Lend.