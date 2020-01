Einst der größte Skandal der österreichischen Theatergeschichte, heute beste Unterhaltung. Am Grazer Schauspielhaus wird aus Thomas Bernhards "Heldenplatz" in Franz-Xaver Mayrs Inszenierung fast eine Komödie.

Thomas Bernhards "Heldenplatz": neurotische Musikalität in kahlen, fahlen Räumen © SSH/Lex Karelly

Freundlicher Applaus nach knapp drei Stunden: Soll man das als Erfolg werten? Oder doch nicht, weil es hier immerhin um Thomas Bernhard geht, und um "Heldenplatz", jenes Stück, das noch vor seiner Uraufführung, das größte Theaterbeben der Zweiten Republik ausgelöst hat? Das war 1988, im österreichischen Bedenkjahr zum "Anschluss" 1938; zu einer Zeit also, als angesagte Skandale noch stattgefunden haben. Damals gestattete sich Österreich eine heftige Erregung über einen geleakten Theatertext, der in gedrechselten Tiraden Judenhass, Stumpfsinn, Niedertracht der Österreicher anprangerte: Es kam zu wochenlange Medienkampagnen gegen den Autor, bei der Uraufführung am Burgtheater gab es Störaktionen und Schreiduelle im Publikum.

Gut 30 Jahre später brandet dem Text am Grazer Schauspielhaus nun statt Protest Gelächter entgegen: Man ist hier offenbar gut eingehört in die Tiraden und begrüßt Passagen etwa über "Graz, das Nazinest... die absolute Unstadt" wie schrullige alte Bekannte. Vielleicht ist Bernhard tatsächlich so gut gelesen. Vielleicht liegt es ein wenig aber auch daran, dass Regisseur Franx-Xaver Mayr die tragische Geschichte vom "Anschluss"-Trauma einer jüdischen Wiener Familie hier als Farce erzählt. Das ist, zumal mit dieser Wirkungsgeschichte und nach so vielen Jahren, an sich durchaus einleuchtend: Der Regisseur stellt dem Stück in der Person des Professor Landauer (Sarah Sophia Meyer) eine Figur zur Seite, die auf verschmitzt volksbildnerische Weise Sekundärliteratur zu Stück und Rezeptionshistorie empfiehlt; und er begleitet die Handlung mit einem Chor, der echokammernartig Schlüsselpassagen des Texts skandiert, etwa zur Verkommenheit von Industrie und Klerus und zum Niedergang der Sozialdemokratie.

Das illustriert gewitzt die in drei Jahrzehnten gewachsene "Heldenplatz"-Folklore. Es nimmt der Bernhardschen Österreich-Kritik aber auch viel von ihrer schneidenden Schärfe. Zu viel, zumal der (im übrigen recht zügig gekürzte) Text an sich von seiner dramatischen Wucht, seiner analytischen Klarheit und verletzenden Kraft in 30 Jahren nichts eingebüßt hat: Vieles könnte da wie frisch geschrieben klingen.

Noch schwerer wiegt die Entscheidung, den Großteil der Rollen über Alters- und Geschlechtergrenzen hinweg zu besetzen. Den Hauptanteil des Texts in "Heldenplatz" spricht eine abwesende Hauptperson - der "Professor", der sich kurz zuvor aus seinem Zimmerfenster auf den Heldenplatz gestürzt hat - und zwar in Zitaten durch die zentralen Figuren des Stücks hindurch. In der Rolle der Haushälterin Frau Zittel meistert Florian Köhler diesen Balanceakt souverän, der jungen Julia Franz Richter fällt das in der Rolle des gebrechlichen Professor Robert (bei der Uraufführung von Wolfgang Gasser verkörpert) deutlich schwerer. Rundum gruppieren sich in kahlen, fahlen Räumen (Bühne: Korbinian Schmidt, Licht: Michael Beyermann) Raphael Muff als scheues Hausmädchen Herta, Evamaria Salcher und Oliver Chomik als Anna und Olga, die verhuschten Töchter des Verstorbenen, Julia Gräfner als seine Witwe Hedwig, die nach 50 Jahren noch immer das"Sieg Heil"-Geschrei der Massen auf dem Heldenplatz hört, Jan Fredrik Hofmann und Franz Solar als Sohn und Kollege des Toten. Sie alle haben den bernhardschen Sound bestens verinnerlicht und sich ihren Applaus am Ende redlich verdient. Aber dass es diese Inszenierung so einfach macht, Bernhard derart nahtlos als kurzweiligen Klassiker zu beklatschen, tut dann fast ein bisschen weh.

Heldenplatz. Von Thomas Bernhard.

Regie: Franz-Xaver Mayr.

Bühne: Korbinian Schmidt.

Kostüme: Michela Flück.

Musik: Matija Schellander.

Mit Florian Köhler, Raphael Muff, Julia Franz Richter, Evamaria Salcher, Oliver Chomik, Franz Solar, Sarah Sophia Meyer, Fredrik Jan Hofmann, Julia Gräfner.

Termine: 14., 15., 22, 24. Jänner, 6., 8. Februar.

www.schauspielhaus-graz.com