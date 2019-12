Willkommen in der musikalischen Wunderkammer! Die Uraufführung von Olga Neuwirths "Orlando" an der Wiener Staatsopr geriet zum dichten, atmosphärischen, hoch konzentrierten Musiktheater-Ereignis. Dass es kein Triumph wurde, ist der zerfransten Ausdehnung von Virginia Woolfs Geschichte eines Adeligen geschuldet.

Szenenbild von Olga Neuwirths "Orlando" © Staatsoper/Pöhn

Freilich gibt es Opernkomponistinnen. Aber man muss sie schon mit der Lupe suchen: von der Renaissance-Künstlerin Francesca Caccini über die französische Romantikerin Louise Bertin bis herauf zu Adriana Hölszky, Isabel Mundry oder Kaija Saariaho. Zur Vorarlbergerin Johanna Doderer, die schon sieben Musiktheater-Stücke in ihrem Werkverzeichnis hat. Oder zum „Wunderkind“ Alma Deutscher (13), die als Elfjährige ihre Oper „Cinderella“ schrieb und diese 2018 auch in reduzierter Kinderfassung auf die Studiobühne der Wiener Staatsoper brachte.

Und Olga Neuwirth natürlich, die bisher auch schon fünf Bühnenwerke im Œuvre hat. Und nun ein sechstes, ihr größtes. 2013 erhielt die in Berlin lebende Steirerin von Direktor Dominique Meyer einen Kompositionsauftrag für das Haus am Ring. In dessen 150-jähriger Geschichte gab es noch nie ein abendfüllendes Werk einer Frau. Bis Sonntagabend. Dort feierte Neuwirths „Orlando“ Premiere, basierend auf dem gleichnamigen Buch, das die Komponistin schon als 15-Jährige fasziniert hatte. Hauptdarstellerin Kate Lindsey Foto © Staatsoper/Pöhn

"Alles endet im Tod", sinniert Orlando einmal schwermütig auf der zugefrorenen Themse. Nur er selbst nicht. Denn Virginia Woolf lässt in ihrem Roman ihren Helden durch vier Jahrhunderte wandern, sich wandeln, verwandeln, in eine Frau. Kein Tod eines Wandlungsreisenden blüht dem adeligen Dichter auf dem Weg vom 16-jährigen Schöngeist zur 30-jährigen Auto fahrenden Frau, vom Elisabethanischen Zeitalter anno 1598 herauf bis 1928, in das Jahr, in dem die Londoner Autorin diese fiktive "Biographie" schrieb. Foto © Staatsoper/Pöhn

Neuwirth erzählt die Geschichte in ihrer zweieinhalbstündigen Oper noch darüber hinaus, bis hin zum 8. Dezember 2019, dem Tag der Uraufführung. Und das ist das Problem: Holocaust, Atombombe, Vietnam, 68er, Social Media, Kaufrausch, eine Art Life Ball, Syrien-Krieg, gar Fridays for Future. In einem merkwürdigen Potpourri reihen die Komponistin, mit Catherine Filloux auch für das Libretto zuständig, und Regisseurin Polly Graham atemlos und plakativ eine Idee an die andere. Dabei wollen sie ja eigentlich die Unterdrückung der Frau und das Aufbrechen der Normen zur Diskussion stellen. Dazu gibt es fast peinliche Zwischentexte, die wie Kalendersprüche anmuten. Zu viel gewollt, zu wenig erreicht. Flach- statt Tiefgang.

Letzteren hatte es allerdings im ersten Teil der dreieinviertelstündigen Premiere (samt Pause) zuhauf gegeben. Vom ersten Takt an hieß es: Willkommen in der musikalischen Wunderkammer der Olga Neuwirth! Orlandos Gang durch die Geschichte begleitet die 51-jährige Komponistin mit ihrer so faszinierender wie facettenreichen Handschrift durch die Musikgeschichte und verliert diese auch nicht, wenn sie Vorbilder zitiert, imitiert, persifliert: Renaissance-Madrigal, Lautenlied, Henry Purcells "Cold Song". Händel-Arie, Bach-Choral, Ringelreihe-Tanz, O Tannenbaum, ein "Danke für diesen guten Morgen" oder der Sound der Talking Heads – alles wird man am Ende gehört haben, und doch ist alles originär. Und originell. Komponistin Olga Neuwirth (51), in Graz geboren, in Schwanberg aufgewachsen, lebt in Berlin Foto © APA/Klamar

Neuwirth wollte mit dem "Orlando" vom "Im-Dazwischen-Leben", von den "Übergängen", vom Suchen und Finden der Identität erzählen. Das gelingt ihr kompositorisch hervorragend, wohl auch, weil sie sich dem Orlando wesensverwandt fühlt. Aus dem Graben sirrt und flirrt und brüllt und raunt es, es schichten und türmen sich dichte Klänge, auch aus Logen oder anderen Plätzen im Zuschauerraum. Dem Staatsopernorchester, erweitert um exotisches Schlagwerk, zwei Synthesizern, Band samt nach oben gestimmter E-Gitarre et cetera, verlangt sie alles ab: Samt dem Chor, der Chorakademie und der Opernschule der Staatsoper hat Matthias Pintscher einen Riesenapparat zu bewegen und tut das bei seinem Debüt im Haus mit solcher Ruhe, Präzision und Übersicht, als ob es ein gängiges Repertoirestück wäre. Seine Souveränität rührt wohl auch daher, dass der deutsche Dirigent nicht nur ein echter Experte im Zeitgenössischen ist, sondern selber Komponist. "Es war wie immer bei neuen Werken ein Sprung ins kalte Wasser", hatte Pintscher im Vorfeld über die Proben gesagt, "aber wie immer erfrischend".

Foto © Staatsoper/Pöhn

Erfrischend, das gilt durchgängig für die Musik, auch wenn Neuwirth es den Zuhörern mit der Komplexität und Konzentriertheit ihre Arbeit, vom auch in Graz tätigen Live-Elektroniker und Sounddesigner Markus Noisternig noch unterstützt, wahrlich nicht immer leicht macht. Das gilt für das hoch atmosphärische Bühnenbild von Roy Spahn, der unter anderem sechs senkrecht stehende Videopaneele geschickt einsetzt. Und das gilt vor allem auch für die vor Kreativität strotzenden Kostüme von Rei Kawakubo und ihrem Label Comme de Garçon – Fashion Show und Opernuraufführung in einem sieht man auch nicht jeden Tag. Regisseurin Polly Graham, erst Mitte Oktober für die Steirerin Karoline Gruber eingesprungen, setzt das poetische Geschehen im ersten Teil noch gekonnt um, für alle 19 Szenen gehen ihr (siehe oben) aber Luft und Einfälle aus.

Foto © Staatsoper/Pöhn

Dass das Gesamtkunstwerk "Orlando", in dem auch Kalligraphie, Live-Kamera oder Licht (Ulrich Schneider) wichtige Rollen spielen, vor allem musikalisch begeistert, hat auch wesentlich mit der Protagonistin für die Hauptrolle zu tun: Kate Lindsey brilliert mit ihrem dunklen Mezzo, die Amerikanerin nimmt wie selbstverständlich alle Hürden der Partitur. Und auch darstellerisch macht sie den Wandel Orlandos vom Mann zu Frau in feinen Nuancen plausibel. Anna Clementi ist eine markante Erzählerin in dem auf englisch gesungenen und gesprochenen Werk. Agneta Eichenholz verschwindet leider (der Geschichte entsprechend) als von Orlando Angehimmelte Sasha bald wieder. Eric Jurenas als Schutzengel oder Leigh Melrose als Shelmerdine überzeugen ebenso wie der Rest des großen, engagierten Ensembles.

Am Ende gab es Jubel für alle Musiker – speziell für Lindsey/Orlando, für den Dirigenten Matthias Pintscher, respektablen Applaus für das Team um Regisseurin Polly Graham und Ovationen für die offenbar sehr zufriedene Olga Neuwirth, untermischt mit ein paar wenigen Buhs.