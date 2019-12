Nachtkritik Grazer Schauspielhaus"Josef und Maria" - eine Theater-Wunderkerze

Facebook

Kongeniales Duo: Margarethe Tiesel (Maria) und Franz Solar (Josef) © Karelly-Lamprecht

Zu den vielen herausragenden Fähigkeiten von Peter Turrini zählt es, seinen Figuren so viel Leben einzuhauchen, als seien sie Menschen, die direkt von der Straße auf die Bühne geraten sind. Aber bei seinem als Weihnachtsmärchen ausgewiesenen Gegenwartsklassiker "Josef und Maria", der alle Jahre wieder rund um den Erdball auf den Spielplänen steht, hat sich der Dramatiker selbst noch einmal übertroffen. Die Geschichte von der Zufallsbegegnung zwishen der Putzfrau Maria und dem Aushilfsnachtwächter Josef, von zwei Randexistenzen und sozialen Auslaufmodellen, die am Heiligen Abend nach der Sperrstunde in einem Großkaufhaus spontan ihr eigenes, wunderbares Weihnachtsfest zelebrieren, ist mit reiner Herztinte geschrieben. Reich an Situationskomik, deren Nährboden jahrzehntelange Verzweiflung ist, ebenso reich an Sozialkritik, deren volle Wirkung sich erst langsam, aber mit viel Nachhall entfaltet.