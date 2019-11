Kleine Zeitung +

Nachtkritik "The Hills are Alive" am Grazer Schauspielhaus: Funkenschlag und bittere Pointen

Von wegen "Sound of Music": In einer fulminanten Neuversion des Migrationsmusicals möchten vor den Nazis geflüchtete Exilösterreicher in ihre alte Heimat zurückkehren. Wenn das so einfach wäre...