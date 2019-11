Premierenvorschau"The Hills are Alive" bringt Klartext und Misstöne ins Schauspielhaus

Facebook

„The Hills Are Alive“: Gruppenbild mit Norbert Frickl, Nikolaus Habjan, Max von Trüb, Neville Tranter, Maria von Trüb © Juergen Fuchs

Zwei Männer, der eine jung, schmal, voll flirrender Energie. Der andere um einiges älter und bedächtiger, bullig. Beide sind schwarz gekleidet; unter Künstlern nicht ungewöhnlich, in ihrem Fall aber auch typische Arbeitstracht. Soeben haben Nikolaus Habjan und Neville Tranter, ziemlich sicher die beiden besten Puppenspieler unserer Zeit, eine Probe zu „The Hills are Alive“ beendet.

Die Klappmaulpuppen, die sie auf der nächsten Probe wieder über die Arme streifen werden, um hinter ihnen auf unheimliche, ja ungeheuerliche Weise zu verschwinden, sind lässig in eine Kiste gestopft: Max und Maria von Trüb zum Beispiel, ein sichtbar greises Ehepaar, das im Stück nach Jahrzehnten des US-Exils in die alte Heimat Österreich remigrieren will – was nicht ohne gröbere Komplikationen abgehen wird. Daneben liegt, mit rot glitzernd irrlichterndem Blick, eine Figur, der Habjan den Namen Norbert Frickl gegeben hat. Dass man sich durch diesen Namen an einen in Migrationsfragen so umtriebigen wie umstrittenen heimischen Politiker erinnert fühlen könnte, ist genauso kein Zufall wie die Biografien der Trübs, die an die Familiengeschichte derer von Trapp angelehnt sind.

Ja genau, das ist die singende Familie aus „The Sound of Music“, einem einst unglaublich erfolgreichen Broadway-Musical und danach noch erfolgreicheren Musikfilm, der seit 1965 in weiten Teilen der Welt ein idyllisches Österreich-Bild prägt. Viel wird darin von blühendem Edelweiß und vom Klang der Musik über den Hügeln gesungen, obwohl der Film auch von der Flucht der Trapps vor den Nazis erzählt – bei Habjan und Tranter Steilvorlage für ein Stück, das sich mit den Abgründen der Gegenwart, den ungelösten und oft unlösbar erscheinenden Fragen von Asyl, Migration, Integration, mit Empathie- und Demokratieverlust befassen wird. Arnold Schwarzenegger spielt auch mit.

Uraufgeführt wird „The Hills are Alive“ am nächsten Freitag am Grazer Schauspielhaus. Es ist Habjans und Tranters erste gemeinsame Produktion. War es schwierig, auf der Bühne zusammenzufinden? „Nein“, versichern beide. „Es hat sofort Klick gemacht“ – und das, obwohl Tranter 40 Jahre lang nur Soli spielte. Aber die beiden kennen einander schon seit 2003. Tranter, damals bereits ein weltberühmter Puppenspieler von richtungsweisender Originalität und Verstörungskraft, gastierte häufig beim Grazer Figurentheaterfestival „La Strada“. Zu einem seiner Workshops meldete sich ein 14 Jahre alter, bereits schwer mit Bühne infizierter Knabe an. Der zählt, inzwischen 32, längst selbst zu den gefragtesten Virtuosen seines Fachs.

Drei Nestroy-Preise hat der gebürtige Grazer Habjan im Regal, er hat am Grazer Schauspielhaus und im Next Liberty inszeniert, an Häusern wie Volkstheater, Burgtheater, Schauspielhaus Zürich, Bayerische Staatsoper. Stücke von Goethe, Lessing, Camus, von Elfriede Jelinek, Werner Schwab und Paulus Hochgatterer, Opern von Weber, Händel und Gounod. Für die Popularität seiner Arbeit hat er eine plausible Erklärung. Das Theater, sagt er, habe in Jahrzehnten der Konzentration auf Instrumente wie die ironische Distanzierung den Glauben an die eigene Überzeugungskraft verloren: „Oft stehen die Schauspieler auf der Bühne mit einem Fuß außerhalb der Rolle.“ Dabei sei Theater „reine Behauptung. Und die Puppe ist auch reine Behauptung. Sie kann nicht funktionieren, wenn man sich von ihr distanziert. Insofern bringt sie etwas extrem Wahrhaftiges zurück auf die Bühne.“ Demnächst weltweit: Derzeit bereitet Habjan eine Inszenierung von Mozarts „Zauberflöte“ unter Dirigent Franz Welser-Möst in Cleveland vor. Premierentermin: 2024.

Puppentheater und Hochkultur, das geht in Habjans Händen zusammen, aber vielleicht wäre all das nicht denkbar ohne den Spurmacher Tranter. Schließlich ist dies auch eine Geschichte zweier Künstlergenerationen. Seit 1978 lebt Tranter, Jahrgang 1955, in Amsterdam, weil seine Kunst in seiner Heimat Australien nur als Nachtclub-Act Platz fand. Dabei brauchte seine Mischung aus Schau- und Puppenspiel, aus gesteigerter Illusion und surrealer Energie andere Bühnen: Er tauchte mit „Schicklgruber alias Adolf Hitler“ in den Führerbunker hinab, untersuchte in „Vampyr“ Familienstrukturen, entwarf in „Cuniculus“ eine Endzeitvision, in der ein Mensch mit Hasen unter Tage lebt. Seine jüngste Produktion „Babylon“ widmet sich der Flüchtlingsfrage.

Tranters Puppen, Archetypen allesamt, gingen und gehen über Grenzen von Abgründigkeit und Komik, von Gefühlsüberschwang und Intensität, die zu überschreiten einem menschlichen Schauspieler eventuell schwerfiele. Im Vergleich dazu ist Habjans Figurentheater wirklichkeitsnäher, auch politischer: Dabei ergreifen Soli wie „Böhm“ und „F. Zawrel – Erbbiologisch und sozial minderwertig“ nicht zuletzt durch ihre Zartheit und unverblümte Emotionalität.

Gemeinsam machen sie nun überraschenderweise – Komödie. „The Hills are Alive“ wird lustig, verspricht Habjan. Wenn auch ohne Berieselungswitz: „Unser Humor soll schon auch in den Magen schlagen.“ Gibt es ein Happy End? „Kommt darauf an, auf wessen Seite man steht.“ Und wird auch gesungen? „Nicht schön.“ Klartext und Misstöne also: mehr, als man von „Sound of Music“ je erhofft hätte.

Zum Stück

The Hills Are Alive. Text und Regie: Neville Tranter.Spiel: Neville Tranter undNikolaus Habjan.Uraufführung in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Schauspielhaus Graz,15. November, 19.30 Uhr.

