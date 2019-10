Kleine Zeitung +

Nachtkritik Theater an der Wien Concentus Musicus rettet Mozarts "Clemenza di Tito"

Mit den Inszenierungen hat das Theater an der Wien in der noch jungen Saison kein Glück. Nach dem Debakel "Rusalka" setzt nun Regisseur Sam Brown Mozarts "La Clemenza di Tito" in den Sand. Das Sängerensemble und der Concentus Musicus Wien retten den Abend.