Dieses war der zweite Streich: Mit dem Drama "Vögel" des Kanadiers Wajdi Mouawad löst Burg-Chef Martin Kušej am zweiten Saisoneröffnungsabend im Akademietheater seine Ankündigung der Vielsprachigkeit am Burgtheater ein.

Markus Scheumann als Vater David, Jan Bülow als Eitan Zimmermann, Sabine Haupt als Mutter Norah in Wajdi Mouawads "Vögel" © APA/HANS PUNZ

Tag 2 des Burgtheater-Tripledeckers zum Saisonstart: Auf Euripides' Tragödie "Die Bakchen", in Ulrich Rasche monumentaler Inszenierung als Schaukasten rechtspolitischer Schwellvorgänge gedeutet und in chorischer Strenge auf die Burg-Bühne gebracht, folgte am Freitag das Kontrastprogramm im nicht ganz ausverkauften Akademietheater: die österreichische Erstaufführung des Dramas "Vögel" des kanadisch-libanesischen Autors Wajdi Mouawad.