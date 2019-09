Nachtkritik"Die Bakchen" am Burgtheater: Willkommen in der Gemeinschaft der Bestien

Atemberaubender Auftakt der Ära Kušej am Wiener Burgtheater: Mit seiner chorischen Bearbeitung von Euripides' "Die Bakchen" legt Regisseur Ulrich Rasche die Maschinerie des Totalitarismus offen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Monstermaschine: Szene aus Ulrich Rasches Euripides-Bearbeitung "Die Bakchen" am Burgtheater © APA/HANS PUNZ

Bummvolles Haus, viele prominente Gesichter: Die Auftaktpremiere einer neuen Burgtheaterdirektion lässt sich man sich Wien nicht entgehen. Auch wenn es hantige Kost gibt. Direktor Martin Kušej hat Ulrich Rasche eingeladen, zur Eröffnung Euripides' "Die Bakchen" zu inszenieren. Der Großmaschineur des deutschsprachigen Theaters hat für sein Burgtheaterdebüt aus der Tragödie um die Rache des Gottes Dionysos an den ungläubigen, unbotmäßig aufgeklärten Thebanern und ihrem stolzen König Pentheus einen dreieinhalb Stunden auf Höchststufe laufenden Überwältigungsapparat gebaut. Das ist auch wörtlich zu verstehen: Auf der Bühne heben, senken, drehen sich auf einem gewaltigen Gestell drei Laufbänder, auf denen die Protagonisten und ein sechzehnköpfiger Chor ohne Unterlass auf das Parkett zumarschieren. Dazu deklamieren sie ihren Text, dank Mikroports in nicht selten ohrenbetäubender Lautstärke. Keine geringe Herausforderung für das lärmempfindliche Bildungsbürgertum in den vorderen Reihen.