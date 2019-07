Facebook

Dirigent Teodor Currentzis © APA/BARBARA GINDL

Es waren schwarze Nächte in St. Petersburg, das damals noch Leningrad hieß. 871 Tage lang wurde die Stadt von deutschen Truppen eingekesselt und ausgehungert. Als Dmitri Schostakowitsch zu Beginn der Belagerung im September 1941 an seiner 7. Symphonie zu schreiben begann, wusste er noch nicht, dass eine Million Zivilisten sterben sollten. „So jedenfalls klingt der Krieg in meinen Ohren“, sagte er über sein fiebrig verfasstes Werk, das aber mehr ist als bloß ein klangbebildertes Kriegstagebuch. Seine „Leningrader“, in dunkelster Zeit widerständisch komponiert in hell strahlendem C-Dur, ist quasi ein Äquivalent zu Pablo Picassos Gemälde „Guernica“, ein Aufschrei gegen kriegerische Terrorisierung der Zivilbevölkerung.