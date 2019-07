Kleine Zeitung +

Nachkritik aus Bayreuth Tannhäuser, die Revolution und das Einhorn am Teich

Zwei Akte lang herrschte aufgeräumte Stimmung im überhitzten Festspielhaus in Bayreuth. Es wurde fröhlich gelacht und am Ende der Akte gar gejubelt über Richard Wagners gar nicht lustigen „Tannhäuser“ in der Sicht von Tobias Kratzer. Dann aber muss etwas schiefgegangen sein.