Barockmusik aus allen möglichen Lautsprechern, Radios und dem Fernseher gibt es heute in der Steiermark, wenn sich zum 13. Mal die styriarte-Klangwolke des ORF über das Land breitet. Das erste der beiden Konzerte fand bereits Freitagabend statt. Hier die Kritik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Concentus Musicus Wien am Freitag in der Grazer List-Halle. © Haindl/styriarte

Die Übertragung von ORF III und Radio Steiermark beginnt am 20. Juli zeitversetzt um 21.00 Uhr. In zahlreichen Orten gibt es Sonderveranstaltungen. Übertragen wird das zweite der zwei Konzerte des Concentus Musicus Wien in der Grazer List-Halle. Hier eine Kritik zum ersten Abend: