Plácido Domingo kam, sang und siegte. Wenn auch nicht unterm Sternenhimmel, sondern unter dem Stadthallendach. Bei seinem Graz-Debüt wartete der spanische Sänger am Mittwochabend auch mit einer Überraschung auf - mit zwei Duetten mit seinem Sohn Plácido Jr.

Zählt mit 78 immer noch zu den ganz Großen seines Fachs: Plácido Domingo bei seinem Debüt in Graz © Ballguide/Alexander Danner

Mit der auf den Riesenplakaten versprochenen "atemberaubenden Kulisse" - also mit der Rückenansicht der Stadthalle oder dem Blick auf die umliegenden Häuser in der Klosterwiesgasse und Fröhlichgasse - wurde es dann doch nichts: Dem Veranstalter Klaus Leutgeb war das geplante Freiluftkonzert von Plácido Domingo aufgrund der Hitze und möglicher Gewitter doch zu riskant, also musste der „Klassische Sommernachtstraum“ von den rund 5000 Besuchern statt unter dem Grazer Abendhimmel, aus dem es später tatsächlich noch tröpfeln sollte, etwas nüchterner unter dem Dach der Stadthalle geträumt werden.