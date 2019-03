Facebook

Ana Durlovski als Lucia, Pavel Petrov als Edgardo di Ravenswood und Rodion Pogossov als Enrico Ashton © Photowerk/Kmetitsch

An „Lucia di Lammermoor“ sind schon etliche Regisseure prächtig gescheitert. Zuletzt gelang im Februar an der Wiener Staatsoper die erste Neuinszenierung nach 1978 (!) so gar nicht: Laurent Pelly hatte sich für die Liebesgeschichte, die durch private Ranküne und politisches Kalkül vereitelt wird, von Stummfilmästhetik inspirieren lassen und vielleicht deswegen so wenig zu sagen gehabt in diesem Psychospiel zwischen Alb und Traum. Das freudlose Stehtheater im Haus am Ring rettete das Ensemble mit Olga Peretyatko und Juan Diego Flórez an der Spitze, wenn auch beide nicht vollends überzeugend.



Die letzten beiden Produktionen an der Oper Graz waren ebenfalls nicht ruhmreich. 1998 musste das Werk, mit der Gaetano Donizetti imposant den Wechsel von komischen Belcanto-Opern in das Genre des tragischen Melodrams schaffte, nicht nur eine arge Verstümmelung seiner 140 Minuten Musik hinnehmen, die Dan Ratiu zudem wenig subtil umsetzte; auch Sabine Loews seltsame inszenatorische Beifügungen stießen auf breite Ablehnung. Zehn Jahre später erging es dem 1835 in Neapel uraufgeführtem Dramma tragico mit Ezio Toffolluttis konventioneller, über weite Strecken statischer und einfallsloser Inszenierung nicht besser, aber wenigstens sorgte Dirk Kaftan mit den aufmerksamen Philharmonikern für eine spannnde Ausleuchtung von Donizettis Partitur.

