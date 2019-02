Das Theater Lübeck bekommt einen neuen Generalmusikdirektor. Der Wiener Dirigent und Pianist Stefan Vladar werde das Amt am 1. August 2019 antreten, teilte das Theater am Freitag mit.

dar ab 2019 in Schleswig-Holstein © Lukas Beck (HF)

Die Ernennung zum Generalmusikdirektor des Theaters Lübeck sei die Krönung seiner bisherigen Laufbahn, sagt Stefan Vladar. Der 53-Jährige ist seit 1988 künstlerischer Leiter der Neuberger Kulturtage in der Obersteiermark, ist seit 2008 Chefdirigent des Wiener Kammerorchesters und hat als Pianist mit zahlreichen namhaften Orchestern gespielt, darunter die Academy of St. Martin-in-the-Fields, das Bayerische Staatsorchester, das Concertgebouworkest Amsterdam, das Chamber Orchestra of Europe, das Chicago Symphonym, die Wiener Philharmonikern und den Wiener Symphonikern. Er musizierte dabei gemeinsam mit namhaften Dirigenten wie Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Christoph von Dohnanyi, Vladimir Fedosejev, Daniel Harding, Christopher Hogwood, Sir Neville Marriner, Lord Yehudi Menuhin, Seiji Ozawa, Christian Thielemann und Sándor Végh.



Seine Klavierprofessur an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien will Stefan Vladar beibehalten und auch weiterhin als Pianist auftreten. Der 53-Jährige löst als Generalmusikdirektor Andreas Wolf ab, der das Amt seit dem Weggang von Ryusuke Numajiri 2017 kommissarisch inne hatte.