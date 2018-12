Facebook

US-Dramatiker Ayad Akhtar © Ballguide/ Stefan Pajman

Läuft und läuft und läuft. Auf „Geächtet“, ein nach dem Vorbild antiker Tragödien gebautes Stück um einen Aufsteiger, der seine muslimische Herkunft verleugnet, folgte „The Who & the What“ über religiöse Doktrin und weibliche Selbstermächtigung. Beide Stücke sorgten und sorgen für volle Häuser, etwa am Wiener Burgtheater und am Grazer Schauspielhaus. US-Dramatiker Ayad Akhtar füllt mit Stücken über Fragen zu Identität und Spiritualität immigrierter Muslime eine Lücke abseits träger Islamromantik und Islamkritik.

