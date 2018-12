Dominique Schnizer inszeniert Nestroys Posse "Einen Jux will er sich machen" am Grazer Schauspielhaus mit viel Gespür für gut gesetzte Pointen und sorgt damit für einen Abend, der ganz der Unterhaltung gewidmet ist.

Burlesk: Nestroys "Einen Jux will er sich machen" am Grazer Schauspielhaus © Lupi Spuma

Letzte Saison hat Regisseur Dominique Schnizer dem Grazer Schauspielhaus mit Nestroys "Talisman" einen verlässlichen Publikumshit besorgt. Nun also: Runde zwei, wieder Nestroy, diesmal "Einen Jux will er sich machen", die Komödie um den biederen Gewürzkrämergehilfen Weinberl, in dem die bevorstehende Ernennung zum Teilhaber das Verlangen weckt, einmal im Leben "ein verfluchter Kerl" zu sein.

