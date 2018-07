Facebook

Die größte Geige der Welt thront über der Seebühne in Mörbisch. © KK/SEEFESTSPIELE MÖRBISCH

Die Sonne blinzelt durch die Wolken, ab und zu bricht ein Automotor die beschauliche Ruhe vor den hohen Betonwänden der Arena am Seeufer. Nur der Wind fährt kräftig in die Takelage der Boote, die, im Hafen von Mörbisch in rhythmischem Wellentanz versunken, auf sommerliche Ausfahrten warten. Sommer heißt in der kleinen Gemeinde am Westufer des Neusiedler Sees, dass sich im Juli und August ein Vielfaches ihrer 2251 Einwohner an Gästen einfindet, die Jahr für Jahr das größte Operettenfestival der Welt erleben wollen. Und spätestens dann sind Ruhe und Beschaulichkeit Geschichte.



Und weil die Seefestspiele Mörbisch mit keinem geringeren Anspruch antreten, als ihr Publikum „auf höchstem Niveau unterhalten, verführen, interessieren und belustigen“ zu wollen – so das Credo des neuen künstlerischen Leiters Peter Edelmann –, wird seit 4. Juni mit Hochdruck geprobt. Damit Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“ jeden der gut 100.000 Besucher, die auch heuer wieder erwartet werden, „bis ins Herz berührt und begeistert“.



Dass es gelingen wird, lassen schon die Klavierproben erahnen, zu der die Hauptdarsteller derzeit täglich antreten müssen. „Operette ist schon eine Herausforderung, weil man tanzen und singen gleichzeitig muss. Die freie Natur und der See machen es noch einmal spannend“, sagt die aus Litauen stammende Sopranistin Vida Miknevičiute, die alternierend mit Julia Koci die Gräfin Mariza gibt. Wie der Tenor Roman Payer, der mit Alexander Geller die Figur des Grafen Tassilo teilt, feiert Miknevičiute Rollen- und Mörbisch-Debüt in einem. Mit seiner Verortung in der ungarischen Puszta und den längst zu Schlagern gewordenen Melodien wie „Komm mit nach Varaždin“ scheint das Stück wie geschaffen für die Seebühne.

