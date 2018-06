Facebook

Literarisch eindrucksvoller ist das Glück vielleicht nie beschrieben worden als vom deutschen Romantiker Jean Paul. In seiner als „Idylle“ bezeichneten Novelle über das vergnügte Leben des in Armut und Entbehrung lebenden „Schulmeisterlein Wutz“ schrieb er 1790 über die Qualen des jungen Gymnasiasten Wutz: „Er dachte sich: ,Sie mögen mich den ganzen Tag zwicken und hetzen, wie sie wollen, abends lieg ich auf alle Fälle unter meiner warmen Decke und drücke die Nase ruhig ans Kopfkissen, acht Sunden lang.’ Und kroch er endlich in der letzten Stunde eines solchen Leidentages unter sein Bett, so schüttelte er sich darin, krempte sich mit den Knien bis an den den Nabel zusammen und sagte zu sich: ,Siehst du Wutz, es ist doch vorbei.’“ Bis heute streiten sich die Germanisten darüber, wo bei Jean Paul die Schwärmerei aufhört und die bittere Ironie anfängt. Ungeachtet dessen ist seine Novelle ein Beleg, dass das persönliche Glücksempfinden nicht von äußeren Faktoren abhängig sein muss.



Zu ähnlichen Resultaten kommen wissenschaftliche Studien, die das Glück in verschiedenen Ländern messen und vergleichen. Am verblüffendsten war die Studie der Londoner School of Economics, die vor 20 Jahren die glücklichsten Menschen ausgerechnet in Bangladesch verortete. Ein grotesker Witz, wenn man das umfassende Elend seiner Bewohner mit dem Wohlstandsleben im Westen in Relation setzt. Dabei dürfte das subjektive Glücksempfinden der Bangladescher von einer

fatalistischen Einstellung herrühren, der Fügung ins angeblich unvermeidliche Schicksal. Vielleicht ist das Land deshalb für Ausbeuterbetriebe aus dem Westen so attraktiv.



So schwierig der Vergleich zwischen den Kulturen ist, es gibt auch Studien, die auf objektivierbaren Kriterien fußen, wo Glück einfach an wirtschaftlicher Entwicklung, politischer Freiheit, Sozialleistungen und ähnlichem gemessen wird. Österreich ist der aktuellen Studie des Earth Institute New York wieder einmal im Spitzenfeld gelandet. Auf Platz zwölf. Wer glaubt, dass sich die Österreicher ihrer Situation gar nicht bewusst sind, täuscht sich. Auch wenn Studien oft Südostasien und Mittelamerika als Weltgegenden größten Glücks vermuten. Im Happy Planet Index rangiert Österreich nach dem Kriterium „Lebenszufriedenheit“ auf Platz acht. Das Bild des Raunzers und Schwarzmalers, hält sich aber hartnäckig. Obwohl das Klischee eher auf die Region Wien zurückzuführen ist. Dort hat sich eine spezielle Mentalität entwickelt, die oft als Mix aus Laissez-Faire, galligem Schmäh, Geselligkeit, Menschenfeindlichkeit, Höflichkeit und Sentimentalität

beschrieben worden ist.



Es gibt für Österreicher viele Gründe, glücklich zu sein. Es herrscht Meinungsfreiheit. Die Ausübung einer Religion steht nicht unter Strafe. Wenn du einen Polizisten um Hilfe bittet, ist davon auszugehen, dass er auf deiner Seite ist. Es besteht Schulpflicht. Es gibt emanzipatorische Bewegungen für die Frau. Es besteht Gewaltenteilung. Es gibt zwar widerlichen Alltagsrassismus, aber niemand darf aufgrund seiner Hautfarbe oder Herkunft diskriminiert werden. Es gibt Wahlen.



styriarte 2018 „Felix Austria“ ist das Motto der steirischen Festspiele vom 22. Juni bis 22. Juli.

Auftakt mit dem Fux.Opernfest am Freitag, 19 Uhr, List-Halle und Barockgarten.

Information, Karten: Tel. (0316) 825 000, styriarte.com

Der styriarte-Intendant Mathis Huber hat 2018 das Festivalmotto „Felix Austria“ gewählt, weil er befürchtet, dass die Österreicher vergessen, dass sie sich glücklich schätzen dürfen. Huber: „Es ist ein Geschenk der Geschichte. Das Ergebnis von langer, langweiliger Arbeit politischer Einrichtungen und Institutionen. Das ist nicht so sexy, aber unser gesellschaftliches Glück wird von faden Institutionen verwaltet, die uns davor bewahren, dass irgendwelche merkwürdige Individuen kommen und Grundgesetze aushebeln, weil das den Leuten gerade gefällt.“ Für Huber war und ist die Offenheit für das Fremde eine Grundbedingungen fürs österreichische Glück. „Unser kultureller Reichtum ist die Frucht von Offenheit und Neugier. Denken wir nur an die k. u. k. Zeit.“Welche Rolle spielt da nun die Kunst? Die Zeiten, als Theater Orte waren, wo das bürgerliche Aufbegehren gegen die Verhinderung des allgemeinen Glücks gärte sind ja vorbei. 1848 kam es in Graz nach einer Vorstellung von Schillers „Don Karlos“ zu spontanen Protesten gegen die Obrigkeit. Die Revolution in Belgien brach 1830 nach einer Aufführung von Aubers nationalistischer Oper „Die Stumme von Portici“ los. Heute sind die Konzertsäle und Opernhäuser Orte, in denen es friedvoll bis langweilig zugeht. Auch das kann man als zivilisatorische Errungenschaft deuten. Ist die Kunst aber heute zum Schmiermittel des Kapitalismus geworden? Ein Refugium, wo Wünsche und Vorstellung nach einer anderen, gerechteren Gesellschaft, kanalisiert, kontrolliert und letztlich befriedet werden? Ist die Kunst nur mehr Kumpanin der weltumspannenden Wohlstands-Individual-Erlebnis-Hedonismus-Wurstigkeit oder mehr?Für Mathis Huber ist das Glück, das das Erlebnis Kunst produziert, auf indirektem Weg gesellschaftsverändernd. „Glücklichere Menschen neigen dazu, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das sind keine Biester. Wir benötigen solche Menschen, die unsere offene Gesellschaft haben wollen und sie tragen. Wir liefern ihnen Stoff, glücklich zu sein“. Man wird es sehen. Von 22. Juni bis 22. Juli bei der styriarte.