Vergabe in der Oper Graz 47 Nominierungen für Österreichischen Musiktheaterpreis

Der Österreichische Musiktheaterpreis begeht nach fünf Jahren in Wien den "Aufbruch in die Bundesländer": Am 19. Juni wird die Preisverleihung, bei der schon bisher vor allem die Landestheater und die Wiener Volksoper um Papageno-Trophäen in 14 Kategorien in den Ring gestiegen sind, erstmals an der Grazer Oper stattfinden.