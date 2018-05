Heute, ORF 2, 21.20 Uhr Wiener Festwochen eröffnen mit dem Wiener Lied

Am heutigen Freitag starten die Wiener Festwochen in das zweite Jahr der Intendanz unter Tomas Zierhofer-Kin. Beim alljährlichen Eröffnungsfest am Rathausplatz lässt man das Wienerlied hochleben.