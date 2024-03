Das Performance-Projekt „warp-speed minnesang“ feiert Premiere in Wien. Dahinter stecken keine ungekannten Künstler.

Das multidisziplinäre Performance-Projekt „warp-speed minnesang“ von Medienkünstler und Musiker Ferdinand Doblhammer und Tänzerin und Choreografin Lea Karnutsch feiert am Donnerstag, 7. März Premiere in der Wiener Schleifmühlgasse. In einer Live-Performance behandelt das Duo ein hypothetisches Szenario, in dem die eigentlich starren Hüllen der digitalen Netzwerkinfrastruktur in Bewegung gebracht werden und so Einfluss auf unsere tägliche Kommunikation nehmen. Der moderne Minnesang der Tänzerin versetzt sowohl digitale als auch physische Objekte in ihren Bann und lässt sie trunken vor Liebe tanzen.

Mit ihrem Stück „Decoding it the hard way“ haben die beiden Wiener 2022 eine Performance dargelegt, die die Interaktion mit einem verschlüsselten System beschreiben soll. Zwei Serverschränke waren verbunden mit 96 Netzwerkkabeln, diese symbolisierten offengelegte Connections. Die Performer versuchten, eine Black Box mit brachialer Gewalt zu entschlüsseln. Dabei fungierten die Serverschränke als zentrales Element auf der Bühne und waren die Schnittstelle zwischen digitalem und analogem Raum.

Weitere Termine von „warp-speed minnesang“: