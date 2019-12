In diesem Ort hat Handke viel be-Griffen

Welche Rolle Orte und Personen in literarischen Werken spielen, lässt sich oft nur schwer nachweisen. Was Peter Handke und Griffen angeht, spricht vieles für eine enge Beziehung – bis heute.

© APA/GERT EGGENBERGER

Kein Zweifel: Peter Handke und sein Werk sind von seiner Herkunft aus Griffen geprägt“, sagt Klaus Amann, Literaturexperte und Freund des Schriftstellers. „Griffen kommt überall in seinen Büchern vor, zwar nicht als Name, aber in literarisierter Form – wie seine Familie.“