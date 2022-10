Ihre Jugendbücher („Erebos“) stürmen regelmäßig die Bestsellerlisten, auch mit ihren Krimis („Vanitas“-Trilogie) hat sich die Wienerin eine treue Leserschaft erschrieben.

Nun hat Ursula Poznanski, Österreichische Krimipreisträgerin 2018, den Auftakt für eine neue Reihe vorgelegt: Eine ehrgeizige Nachrichtensprecherin kündigt – überrumpelt vom Text auf dem Teleprompter – live im Fernsehen ihre Ermordung an. Wenig später wird sie tot aufgefunden, weitere angekündigte Morde folgen. Gleichzeitig wird das Netz unter dem Hashtag #inkürzetot mit Nachrichten und Memes überschwemmt, was die Arbeit der Ermittlerin Fina Plank, jüngstes Mitglied in der „Mordgruppe“ der Wiener Polizei, zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen macht. Die sozialen Medien haben bald ihren Täter gefunden – den Ex-Freund der Nachrichtensprecherin.

Poznanski zeigt die Schwierigkeiten einer Ermittlergruppe, in der sich die einzige Frau ständig den Sticheleien eines altgedienten Kollegen ausgesetzt sieht, der sich offensichtlich von ihr bedroht fühlt. Das ständige Mobbing zehrt an ihren Nerven, gleichzeitig will sie nicht, dass ihre netten Kollegen - und auch die gibt es natürlich - in ihr ein Opfer sehen. Gleichzeitig führt Poznasnki eindrucksvoll vor, wie schnell Vorverurteilungen in den sozialen Medien einem Menschen den Boden unter den Füßen wegziehen kann - so eine Lebensexistenz kann ziemlich schnell den Bach hinuntergehen. Das ist beängstigend und verstörend. Und das ist wohl leider wohl auch von hoher Aktualität.