Wohlfühloasen hat die französische Schriftstellerin Annie Ernaux nie betreten, aber mit "Die leeren Schränke", im Original 1974 erschienen, hat diese gnadenlose Ethnologin ihrer selbst ein erschütterndes Debüt hingelegt, das ob seiner unbarmherzigen Aufrichtigkeit geradezu körperliche Schmerzen bereitet. Ja, dieses Buch ist eine grandiose literarische Zumutung. Freilich, im Vergleich zu dem, was die junge Studentin im Roman – der wie alle Bücher von Ernaux autobiografisch gelesen werden muss – erleidet, ist das Leiden des Lesenden ein zimperliches Jammern.

"Klar sehen, zwischen zwei Krämpfen alles erzählen. Sehen, was alles den Bach runterging. Ich bin ja nicht mit dieser Wut zur Welt gekommen." Die Krämpfe, unter denen die 20-jährige Literaturstudentin Denise leidet, rühren von einer Abtreibung her, die eine "Engelmacherin" eingeleitet hat. Jetzt sitzt diese junge Frau in ihrer Wohnung, wartet auf den "Abgang". Sie ist aufgewühlt und verwundet; rückblickend in Rage über ihre Herkunft, über das Leben ihrer Eltern als Krämerseelen.

Gallig übergießt sie das Vergangene mit Häme, aber voll Hass blickt sie auch in eine Zukunft, die ihr durch Bildung zwar offensteht, aber die Klassengräben sind unüberwindbar. Wir schreiben das Jahr 1961, als Abtreibungen noch verboten waren. Dieses Thema hat Ernaux auch später wieder in ihrem Buch "Das Ereignis" aufgegriffen.

Bereits in diesem Debüt ist alles angelegt, was Annie Ernaux später in vielen Büchern beschrieben hat: Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft, der Konflikt mit den Eltern, die Emanzipation im Allgemeinen, ihre eigene Selbstermächtigung, die Unbehaustheit in beiden Welten.

"Die anderen, die Kultivierten, die Professoren, die ehrbaren Leute hasse ich mittlerweile auch. Ich habe den Bauch voll von ihnen."

Diese junge Frau will sich eines jeden und aller Dinge entledigen, ohne zu wissen, wie sie die Leerstellen auffüllen soll. Der bourgeoise Marc hat sie nach der Nachricht der Schwangerschaft sofort verlassen, ungefiltert lässt Denise ihren Ressentiments freien Lauf. Sie spuckt und keift, sie schäumt und weint, sie ist ungerecht und selbstgerecht. Annie Ernaux schont niemanden. Sich selbst nicht, ihre Figuren nicht, die Lesenden nicht.

Ihr Ton ist rau, obszön und brutal, zwischendurch gestelzt und gehoben, wenn sie sich ihrer Umgebung anpassen will. Dann, in diesen kurzen Momenten der Unterwerfung, spürt man, wovor ihr am meisten ekelt: vor sich selbst. Das vor allem wird fortan das Lebensthema von Annie Ernaux werden: die wütende und aufgewühlte Auflehnung gegen die klein- wie großbürgerliche Angepasstheit.

Als das Buch 1974 in Frankreich erschien, löste es einen Schock aus. "Ein teuflisches Buch von einer Unbekannten", schrieb damals "Le Monde" und urteilte: Man komme aus der Lektüre dieses harschen, scharfsinnigen, sinnlichen und verzweifelten Romans nicht unversehrt heraus. Niemand tut das!

Buchtipp: Annie Ernaux. Die leeren Schränke. Bibliothek Suhrkamp,

218 Seiten, 24,50 Euro.