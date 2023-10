„Im Westen nichts Neues“ hat als Neuverfilmung heuer nicht nur vier Oscars bekommen, es ist seit Langem ein Standardwerk in Schulen. Grundaussage: die Sinnlosigkeit des Ersten Weltkrieges, geschrieben von Erich Maria Remarque, aus der Perspektive von Soldaten. Trotz unglaublicher Widerstände veröffentlichte er das Buch 1929 und der Erfolg war berauschend, doch schon zwei Jahre später galt Remarque als „wehrzersetzende Person“, 1933 landete er gemeinsam mit Stefan Zweig oder Berta von Suttner auf einer schwarzen Liste. Politisch gecancelt. Der Journalist Herbert Lackner zeichnet in seinem Buch „Als Schnitzler mit dem Kanzler stritt“ (Ueberreuter) eine historisch spannende Entwicklung des letzten Jahrhunderts nach und erklärt, warum Menschen aus dem Diskurs gestrichen wurden. Ein lehrreiches Buch, um die heutige cancel culture einzuordnen. Fazit. Man lernt hier gern ein „bissl“ Geschichte, um mit Bruno Kreisky zu enden.

Im Podcast haben wir gemeinsam mit Herbert Lackner versucht, den Mechanismen der "cancel culture", die heute schnell bemüht wird, auf den Grund zu gehen. Warum die politische Korrektheit hier eine nihct unwesentliche Rolle spielt und was Kolonialismus mit Winnetou zu tun hat, hören Sie gleich hier im Podcast.

