He, holde Kunst!“, ruft Anna Baar ein wenig frech ihren Leserinnen und Lesern zu - und lässt das Cover einen Purzelbaum schlagen. Nicht ehrfürchtig, sondern kindlich unbekümmert, neugierig, voller Entdeckerfreude scheint die Autorin sich des Themas anzunehmen.

Blättert man in dem schmalen Band, taucht man sofort ein in die vielschichtige Gedankenwelt Anna Baars, deren assoziatives Schreiben man auch aus ihrem letzten Erzählband „Divan mit Schonbezug“ kennt.

Hier sind es keine Erzählungen sondern „Streifzüge und Randnotizen“, wie es im Untertitel heißt, Auszüge aus Reden, Programmheften, Ausstellungskatalogen oder Fortschreibungen von Essays aus den vergangenen acht Jahren. Geclustert sind die teilweise nur ein bis zwei Seiten langen Texte nach den Sinneserfahrungen. Mit dem Hören, Sehen und Lesen erschließt sich für die als Tochter einer Dalmatinerin und eines Österreichers geborene Schriftstellerin die Welt.

Handke und Bowie

Sie erzählt vom Musikhören als Kind unter dem Flügel des Vaters liegend, als der Schubert spielte, von den Stränden ihrer Kindheit ebenso wie von der Schulzeit im Klagenfurter Stiftsgymnasium, von ersten Opernerlebnissen wie von ihren Begegnungen mit Literatur und Literaten. Berührend sind die Zeilen über den verstorbenen Dichterfreund Fabjan Hafner, voller Verehrung spricht sie über Peter Handke, erzählt von dem Aha-Erlebnis mit ihrer Maturaarbeit über Ilse Aichingers „Spiegelgeschichte“ und denkt über Ingeborg Bachmann, eine der Ikonen der Literaturgeschichte, nach.

Aber auch Songtexte von Patti Smith und David Bowie, Filmszenen mit Hannibal Lecter oder Architektur von Günther Domenig beschäftigen sie. „Es wäre das Ende der Kunst, sie in den Dienst zu nehmen. Sie kann die Welt nicht retten, ihr fehlt die Expertise, aber sie kann neue Perspektiven eröffnen, solange man ihr Raum lässt für ihren Widerspruch und ihre Gegenentwürfe zu Pflichtgeboten und politischen Regulativen.“

Buchtipp: Anna Baar. He, holde Kunst! Streifzüge und

Randnotizen. Wallstein Verlag. 146 Seiten, 20,60 Euro.