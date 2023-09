Natürlich klebt wieder das "Bestseller"-Pickerl auf dem Buchumschlag, denn schließlich wird alles, was Ferdinand von Schirach veröffentlicht, vergoldet. Aber irgendwie will es diesmal nicht so richtig glänzen, das neue Büchlein des ehemaligen Strafverteidigers und nunmehrigen Literatur-Blockbusters. "Regen" heißt der schmale Text, der es gerade einmal auf 57 Seiten bringt, aufgefettet wird der Band durch ein (sehr gutes) Interview.

"Regen" also. Eine Liebeserklärung. An wen genau, bleibt unklar. Denn eigentlich ist es das Gegenteil davon; die wütende Abrechnung eines Mannes, der vom Leben und seinen Moden angewidert ist. Ein Mann steht also im Regen, geht in eine Bar und beginnt einen Monolog. Wir erfahren, dass er als Schöffe "berufen" wurde. Eine Frau wurde umgebracht, erstochen von ihrem Mann.

Aber der Prozess interessiert den offensichtlich schwer depressiven Mann nicht wirklich, vielmehr rollt er sein Leben aus; erzählt, dass er ein "lächerlicher Schriftsteller" sei, der seit 17 Jahren keine Zeile mehr geschrieben habe. Seit dem Tag nämlich, an dem die Frau, die er geliebt hatte, tot umfiel: Aneurysma.

Aufdringliches Lamento

Natürlich gelingen Schirach wieder wunderbare Sätze voll Eleganz und Schlichtheit. "Es gibt keine Wunder mehr, nicht einmal Bewunderung", heißt es an einer Stelle. Dennoch bleibt viel an der Oberfläche, und die durch Trauer evozierte Zivilisationskritik ist berechtigt, kommt aber doch erstaunlich banal daher.

Das Lamento dieses aufdringlich gescheiten und melodramatisch gescheiterten Geistesmenschen, der manieriert über Verlust und Tod sinniert, geht einem mitunter ziemlich auf den Geist. Aber möglicherweise ist das ein Text, der erst im Gesprochenen seine Wirkung entfaltet. "Regen" ist auch als Theaterstück konzipiert, und Schirach geht damit demnächst auf Tour. Ob der Autor seinen eigenen Worten auf der Bühne Leben einhauchen kann?

Buchtipp: Ferdinand von Schirach. Regen. Eine Liebeserklärung. Luchterhand, 108 Seiten, 20,60 Euro.



Termin. "Regen", 22. November, Konzerthaus Wien. oeticket.com