Der siebente Himmel, fällt einem spontan ein. Gemeint ist aber auch der siebente Bezirk in Wien, in dem Judith und Andreas wohnen und fest daran glauben, dass das Leben ein Glücksfall ist oder besser: sein kann.

Klingt jetzt kompliziert, ist aber ein raffiniert-ungestümes Vexierspiel: „Wie im Siebenten“, der Debütroman des Grazer Schriftstellers Andreas Unterweger, handelt davon, wie dieser Andreas seinen Debütroman darüber schreibt, wie er an seinem Debütroman arbeitet.

Im Roman selbst scheitert das Projekt an der Fallhöhe zwischen Ideal und Wirklichkeit, in Wirklichkeit aber hat dieser Erstling durchgehend gute Kritiken erhalten.

Heute blickt Unterweger so auf sein Debüt zurück. „Kleinere technische Mängel fallen einem zwar auf im Nachhinein, aber es überwiegen der Zauber und die Magie, die dem ersten Roman innewohnen. Man legt alles hinein in so ein Werk – und noch viel mehr.“

Seit dem Tod von Literatur-Doyen Alfred Kolleritsch im Jahr 2020 ist Andreas Unterweger auch alleiniger Herausgeber der Zeitschrift „manuskripte“. Ein schwieriges Erbe, das er mit empathischem Pragmatismus und unaufgeregter Umsicht nicht nur verwaltet, sondern sanft und sicher in die Zukunft führt.

Buchtipp: Andreas Unterweger. Wie im Siebenten.

Droschl, 137 Seiten, 18 Euro.