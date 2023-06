Ihre Kurzbiografie startet mit: "Sie kennen sich schon länger, als sie sich nicht kennen." Nach ihrer gemeinsamen Schulzeit im Gymnasium wurde Volker Klüpfel Journalist und Michael Kobr Realschullehrer.

Doch das ist alles längst Vergangenheit. Im Vorjahr erschien mit "Affenhitze" der 12. Fall ihres bayrischen Kommissars Kluftinger, fünf Teile davon wurden bereits verfilmt, ihre millionenfach verkauften Bücher sprechen Bände des Erfolgs. Und dann kamen Monsieur Guillaume Lipaire und die Gauner der Côte d'Azur ...

Im Dezember 2022 erschien Band eins, der zweite folgte vor einem Monat und bleibt der neuen Linie treu. Denn statt des Brachialschmähs der Kluftinger-Reihe liefern Klüpfel & Kobr – rechtzeitig vor den Ferien – Urlaubslektüre pur ab, Gute-Laune-Belletristik in bester Manier. Zur Handlung: Die sechs Gauner um den deutschen Auswanderer Monsieur Lipaire sind wieder auf Tour und stellen sich dabei so ungeschickt an, dass es einem die Badehosen auszieht.

Ihre Gegner sind aber keine Unbekannten. Mittlerweile ist aus der Familie Vicomte eine Adelsfamilie geworden, sie haben sich zu Fürsten ernannt und wollen das beschauliche Dörfchen Port Grimaud zu ihrem unabhängigen Fürstentum machen und unter ihre Herrschaft bekommen. Dabei wurde sogar der Bürgermeister überrumpelt und so bedarf es einmal mehr ein paar ausgefuchster Gauner, um die Sache wieder ins Lot zu bringen. Gauner, die von einem Fettnäpfchen ins andere tappen.

"Die Unverbesserlichen"

Im Dorf geht es aber allzu rasch chaotisch zu, der Wassertaxifahrer verliert seinen Job, Delphines Handyladen steht vor dem Aus. Und so besinnen sich die Unverbesserlichen auf ihre guten Herzen und beschließen wieder einmal, ihr Leben zu riskieren. Sie haben es schon herausgelesen: Es empfiehlt sich, auch den ersten Band zu lesen. Erstens, weil er mindestens ebenso unterhaltsam ist, und zweitens, weil sich so die Anspielungen auf Teil eins leichter verstehen lassen.

Auffallend ist bei den "Unverbesserlichen", dass sie ohne Mord und Totschlag auskommen und der Leser von der üblichen Düsternis des Genres verschont bleibt. Auch der sonst eher brachiale Kost bevorzugende Crimeast muss also zugeben: Das hat was!

Klüpfel & Kobr füllen in Deutschland als unterhaltsamer Liveact die Hallen. Heute, Samstag, treten die beiden zum ersten Mal in Graz auf und lesen aus "Affenhitze" und "Die Unverbesserlichen" – im Rahmen des Fine Crime Festivals ab 19 Uhr auf der Murinsel.

Buchtipp: Michael Klüpfel und Volker Kobr. Die Unverbesserlichen. Ullstein, 384 Seiten, Hardcover 26,70 Euro.