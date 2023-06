Ein Roman in einem Roman – mit einem Roman, der in der Ichform seine Lebensgeschichte erzählt. Es bedarf schon einiger Souveränität, um angesichts dieser unkonventionellen Konstellation all die Erzählfäden an der richtigen Stelle zu verknoten. Eine rare Gabe, mit der Hugo Hamilton reichlich gesegnet ist. Keineswegs von ungefähr entschied er sich bei der Wahl seines ungewöhnlichen Protagonisten für Joseph Roths Frühwerk "Die Rebellion", 1924 erstmals veröffentlicht.