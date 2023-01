Am Anfang steht eine Hochzeit. Allein, der Braut fehlt etwas. Es ist der Bräutigam. Der schwebt in den Lüften, vielleicht. Er wurde einige Tage zuvor erschossen, hingerichtet, ausgelöscht. Die Zeremonie findet dennoch statt, mit dem blutigen Hemd des Ermordeten, über einen Stuhl gebreitet. Dieses Bild ist keineswegs das einzige, das sich tief einprägt. Für immer und noch ein paar Tage mehr.

Das Gehen, um zu bleiben, die Heimkehr, die oft eine Weiterbewegung in die Erinnerung ist, vom Dasein losgelöst, und doch durch eine spezielle Form der Schwerkraft auf den Grund gezogen: All das sind zentrale Themen in vielen Werken von Dževad Karahasan.

Im Mittelpunkt stehen häufig die traumatischen Erlebnisse und Ereignisse in Sarajevo in der Zeit der Belagerung und des Krieges von 1992 bis 1994. Nie zuvor jedoch schilderte Karahasan all diese Grenzerfahrungen in ähnlicher Intensität und Vieldeutigkeit wie nun in seinem Roman "Einübung ins Schweben". Der Ich-Erzähler Rajko, Übersetzer der Schriften des Humanisten und Mythenforschers Peter Hurd, präsentiert gemeinsam mit dem britischen Autor ein neues Werk in Sarajevo.

Es ist die Stadt der Verlorenen, die sich, eingekesselt und in permanenter Todesgefahr, in einer Zwischenzone befinden, isoliert und abgehoben zugleich. Ein Ausnahmezustand, der Hurd fast magisch anzieht. Er beschließt, zu bleiben. Neue Grenzen will er ausloten, tiefere, verborgene Schichten in sich selbst entdecken, um innerlich zu schweben.

Doch der von Rajko maßlos bewunderte Geistesriese verwandelt sich rasch in eine dämonische Figur, reich an sexuellen Obsessionen, vollgepumpt mit Drogen aller Art. Ein Buch der dramatischen Wandlungen. Man mag darin die Nähe zu Dante erkennen und zu diversen griechischen Mythen, schwer fällt das keineswegs, aber dies spielt keine sonderlich große Rolle.

Denn das Resultat ist der Geniestreich eines universellen Dichters, der seine Leserschaft mit der Höflichkeit des Herzens und mit offenen Armen empfängt, der als seelischer Seismograf von Sarajevo wunderbare, wundersame Gestalten und Überlebenskünstler zum Leben erweckt, feinsinnige Ironie einstreut und sich selbst zum anscheinend hilflosen Narren degradiert.

Aber, beginnend mit den ersten Sätzen, entführt Dževad Karahasan all jene, die bereit sind, ihm zu folgen (und wer ist das nicht?) in eine, seine imposante Geistes- und Erzählwelt, gespenstisch, abgründig und schwebend zugleich. Ein Werk vom Leben, ein Werk fürs Leben.

Buchtipp: Dževad Karahasan. Einübung ins Schweben.

Suhrkamp, 304 Seiten, 26,50 Euro.



© Verlag