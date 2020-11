Facebook

Harter Kerl mit humanistischem Herz: John Niven © KK

Tabus kennt dieser Kerl keine, gut so: In „Kill Your Friends“ hat John Niven – selbst einmal in der Plattenbranche tätig – der Musikindustrie genüsslich den Marsch geblasen und in „Gott bewahre“ Jesus als kiffenden Castingshow-Teilnehmer auf die Erde geschickt. Dieses Buch musste der Verlag gar entschärfen, enthielt es doch noch härtere Breitseiten gegen einen anderen Religionsgründer: Mohammed.