Es ist ein Protokoll des Grauens, des Zorns, der Lügen, der Ohnmacht und der falschen Hoffnungen. Acht Wochen lang schrieb die renommierte chinesische Literatin Fang Fang (65) in der völlig abgeriegelten Neun-Millionen-Stadt Wuhan im Netz ihr Corona-Tagebuch und fand rund 100 Millionen Leser. Nun gilt sie in ihrer Heimat als Hochverräterin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sorgt mit ihren Wuhan-Tagebüchern weltweit für Aufsehen: Fang Fang © David Levenson

Als am 22. Jänner in der chinesischen Millionenstadt Wuhan erste Gerüchte über eine völlige Abriegelung der Metropole die Runde machten, war die Konsequenz weitaus mehr als ein Ausnahmezustand in der Bevölkerung. Der blanke Horror brach los, ergänzt durch Panik, Chaos und grenzenloser Wut über die wochenlangen Vertuschungen, Verharmlosungen und Heucheleien der Provinzregierung von Hubei. Längst schon starben etliche Menschen an Corona, die Zahl der Infektionen stieg explosionsartig, gesunde Stadtbewohner flüchteten in die nächstgelegenen Spitäler. Sie baten um Hilfe und Aufnahme – und sorgten für eine zusätzliche, verheerende Ausbreitung von Covid-19.