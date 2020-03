In "Wir verlassenen Kinder" erzählt Lucia Leidenfrost davon, was passieren kann, wenn eine Gesellschaft ihre Schwächsten alleine lässt.

Was passiert eigentlich, wenn eine Gesellschaft Kinder und Alte zurücklässt? © AP

Das Unheimliche schleicht sich so geschickt ein, dass man anfangs kaum bemerkt, dass das rustikale Idyll längst zerbrochen, aus scheinbar kleinen Grausamkeiten unter Kindern längst System geworden ist. Der Schauder vor den lieben Kleinen: Man kennt ihn aus Werken von "Herr der Fliegen" bis "Das weiße Band". Hier imaginiert Lucia Leidenfrost in einem aufregenden Romandebüt, was möglich wird, wenn eine Gesellschaft Kinder und Alte sich selbst überlässt.