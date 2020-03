Entführung"Das Mädchen": Edna O'Briens erschütternder Roman über die Opfer von Boko Haram

Facebook

Bilder der entführten Mädchen gingen um die Welt © Ap

„Ich war einmal ein Mädchen, aber ich bin es nicht mehr.“ So beginnt Maryams Geschichte. Sie ist im letzten Jahrzehnt Hunderten jungen Frauen in Nigeria widerfahren; hier fängt sie damit an, dass Milizionäre der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram in einen Schlafsaal eindringen.