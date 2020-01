Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Autorin Sigrid Nunez © Wikicommons/Slowking4

Er heißt Apollo und bringt 80 Kilogramm auf die Waage, er ist ein Findling, der nicht sprechen, aber trotzdem enorm viel auf seine Weise sagen kann. Die Signale bedingungs- und grenzenloser Zuneigung stehen an erster Stelle. Apollo ist ein Hund, genauer, eine mächtige Dänische Dogge. Einstmals ohne erkennbaren Besitzer in einem Park aufgetaucht, dann bei einem Dichter gelandet, der sich das Leben nimmt. Dreimal war er verheiratet, jede Ehe war reich an Seitensprüngen.