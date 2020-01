Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Astrid Schilcher, Der Alpendiktator & Menschenfreund, Abacus Verlag, 177 Seiten, 13 Euro © KK

Im Vorjahr sorgte sie mit "Mitgefühl für den Teufel" bei der Schaufenster-Performance in der Buchhandlung Moser im Rahmen des Fine Crime Festivals in Graz noch für staunendes Publikum. Jetzt legt die Grazerin Astrid Schilcher nach. Allerdings nicht im Krimi Genre. Diesmal wechselt sie in den Gesellschaftsroman.