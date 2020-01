Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Colin Hadler, Wenn das Feuer ausgeht, Keiper Verlag, 318 Seiten, 18 Euro © KK

Kein Handy. Kein Computer. Nur das Feuer. Und vielleicht eine Gitarre und ein paar Lieder auf den Lippen. Seit neun Jahren verbringt der Grazer Colin Hadler tatsächlich jeden Sommer in einem Wildnis Camp. Fast naheliegend also, dass der 17-jährige Autor dieses Setting in seinem neuen Roman verwendet. Überraschend dann aber, was er daraus macht.