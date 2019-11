Facebook

Der britische Autor Ian McEwan © APA

"Als Gegor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“ So beginnt Franz Kafkas berühmte Erzählung „Die Verwandlung“ aus dem Jahr 1912. „Als Jim Sams, klug, doch beileibe nicht tiefgründig, an diesem Morgen aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in eine ungeheure Kreatur verwandelt.“ Und so beginnt Ian McEwans bereits vor Erscheinen heiß diskutierter Roman „Die Kakerlake“.