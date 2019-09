Facebook

Claudia Rossbacher und Sabine Flieser-Just © Juergen Fuchs

Dass sich die Wienerin Claudia Rossbacher in die Steiermark verliebt hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Seit Jahren lebt sie mit ihrem Mann, dem Pop-Art-Künstler Hannes Rossbacher in einem Häuschen am Reinischkogel. Ihr aktuelles Werk spiegelt viel von ihren Fahrten durchs Land wider.