Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ulrike Winkler-Hermaden, Lily und Jack, Edition Winkler-Her,maden, 98 Seiten, 18 Euro © Preis

Ulrike Winkler-Hermaden, Schwägerin des bekannten südsteirischen Winzers, legt mit "Lily und Jack" einen recht dünnen Roman vor - zeilenweise ist dieses Buch aber vor allem für Grazer kaum wegzulegen. Da erfährt man eine ganze Menge aus der Lebenswelt einer Zeit, die man am liebsten ungeschehen machen würde. Etwa die Passage in der die beiden Hauptfiguren Lily und Peperl im Cafe Rheingold (dem ehemaligen Cafe Rosegger) in der Annenstraße gleich neben der Hitlerbüste sitzen wollen.