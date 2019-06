Facebook

Katrin Nusshold. How to Survive als Single. Schwarzkopf & Schwarzkopf. 376 Seiten, 12,99 Euro © KK

Egal ob frisch versingelt oder schon länger alleinstehend, "in beiden Fällen ist es mein Ziel, Sie mit der Magie meiner Feder (gut, meiner Tastatur) in einen nicht nur zufriedenen, sondern glücklichen Single zu verwandeln." Mit diesem nicht gerade geringen Anspruch ging die Grazer Autorin Katrin Nusshold an ein Buchprojekt, das durchaus breites Publikum finden dürfte.

"How to Survive als Single" ist der aktuellste Ratgeber, allerdings - Männer aufgepasst -, der Untertitel lautet: "Wie Frau das schöne Singleleben genießt!"