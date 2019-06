"Jahrgang 1936"Fiktive Familiengeschichte im realen Graz

Facebook

Herbert Lipsky, Jahrgang 1936, Chronik einer Grazer Familie. Keiper Verlag, 300 Seiten, 24 Euro © Preis

In seiner aktiven Zeit war der heute 83-jährige Herbert Lipsky Chirurg und Urologe. Inaktiv kann man die Zeit seiner Pensionierung aber auch nicht gerade nennen. Lipsky schloss ein Kunstgeschichte-Studium ab und verfasste mehrere Romane, etwa „Mord im Kunsthaus“, „Parkour“ etc.. Sein neuestes Werk ist sein bestes - ein Ausflug in die Zeitgeschichte.