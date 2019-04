Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerhard Roth auf der Insel San Francesco del Deserto © Melichar

Die wichtigen Bücher des Lebens findet man nicht, sie finden einen. Dafür muss der Zeitpunkt stimmen. Und der Ort. Bei einem seiner zahlreichen Streif- und Erkundungszüge durch die verschlungenen Eingeweide Venedigs stieß Gerhard Roth in der Buchhandlung „Acqua Alta“, in der unzählige durch das Hochwasser beschädigte Druckwerke lagern, auf ein stark mitgenommenes, aber noch immer beeindruckend schönes Buch. Es handelte sich um eine reich illustrierte Ausgabe von Dantes „Inferno“. Roth musste das Buch natürlich haben. Er bekam es. Der Kaufpreis: ein Euro.



Venedig, La Serenissima, die Allerdurchlauchteste. Noch geht es einigermaßen ruhig und gelassen zu in diesem touristischen Taubenschlag. Die Gondeln schaukeln schmatzend im dunklen Lagunenwasser, der morgens noch milchige Himmel zieht sich mittags sein blassblaues Frühlingskleid über, an der Riva degli Schiavoni klatschen die Vaporetti beim Anlegen an die Holzbohlen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.